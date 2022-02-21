富達國際表示，整體股票型基金已呈現連8周買超，其中，國際資金對中國已連10周買超，近周單周買超12.4億美元。另美國連4周買超，單周買超8.7億美元。

在產業型類股資金流向部份，科技類股則連2周買超，單周買超6.7億美元，為各產業之冠。金融類股連8周買超，但單周買超5.1億美元。能源類股連3周買超，單周買超3.8億美元。

目前各投資機構對於中國股市後市相對去年樂觀，富達國際表示，在中國各產業方面，不論「新經濟」，還是「舊經濟」，也不乏具投資價值的選擇。富達中國聚焦基金經理人寧靜仍看好能源和金融業。市場相信周期性好轉，正推動能源和原物料等多個傳統產業改善獲利，未來五年的平均獲利能力，可望高於過去十年水平，但缺乏新投資的結構性問題仍在。

寧靜認為，許多新經濟產業受監管及消費疲弱衝擊，投資人繼而迴避互聯網和教育等監管風險偏高的行業，轉投健康護理、運動服飾及可再生能源，將產業評價推至偏高水準，任何不確定性或基本因素轉差，都可能觸發評價向下。富達在健康護理、零售、媒體及天然氣營運商等領域，仍看到個股浮現投資價值。只仍提醒投資人應關注營運績效維持較長時間、管理團隊經驗豐富、且此期間已透過改善營運模式以適應新法規的優質中國企業。