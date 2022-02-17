波士頓顧問公司旗下的數據科學團隊BCG GAMMA調查，儘管全球有八成五的企業深度關切減排議題，在過去五年中，只有一成左右的企業成功達成減碳目標的75％以上，突顯出企業要將理念化為具體行動仍面臨不少困難。

BCG 調查涵蓋全球九大產業的1290 家企業，以了解企業進行碳盤查和減排的狀況。BCG認為，目前逾9成企業無法做到完整碳盤查，BCG董事總經理暨全球合夥人陳美融表示，企業如果無法掌握自身的碳排量，如何能夠追蹤並設定正確的減排目標呢？以減重作比方—減重有許多方法，但如果沒有精準的磅秤，如何能衡量成果？」。

BCG發現，國際上有越來越多品牌客戶受碳稅等壓力影響，很快將轉而要求供應商配合其減碳規範。陳美融指出，台灣許多企業為價值鏈上游的製造代工，勢必得加快腳步，建立減碳能力，方能維持競爭力。當減碳在國際上已成為各大跨國品牌的當務之急，台灣身處上游的廠商必須開始思考具體的下一步，不能僅僅將減碳視為「有做就好」的公益行為。許多企業的低碳策略仍停留在設目標、出報告的階段，尚未意識到那完全無法因應淨零政策帶來的碳稅衝擊。

BCG觀察，相較於國際，台灣企業在減碳的行動上進展較為緩慢，即便設定了減碳目標，也鮮少有能力將計劃加以落實。若企業要根據《巴黎協定》到2030年將其排放量減半，並最終實現淨零排放，企業必須能夠全面、準確並經常地進行量測，以了解排放的程度與各種減碳手段的效益，才能有策略性地達成減碳目標。

陳美融指出，減碳與ESG過去常被認為對企業是一種額外的成本與負擔。BCG的經驗卻顯示，透過智慧化與綠能化營運達成減碳目標的企業，其營運也同時得到優化，並實現了營收增長。BCG調查指出，能夠因應未來趨勢並成功轉型的智慧化企業，其淨利潤相比產業平均高出了16％。BCG同時在2021年全球數位轉型大調查中也發現，超過60％的受訪公司認為ESG與永續發展已成為企業數位轉型首要關注的領域。