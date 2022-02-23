2022年世界腎臟病大會（World Congress of Nephrology，WCN）24日起在馬來西亞吉隆坡展開為期四天的實體及全球線上會議，新穎（6810）23日表示，將與台大醫院聯名發表針對第二型糖尿病患出現腎病變的長期追蹤研究，證實DNlite-IVD103可找出現行篩檢指標被錯估風險的病患，填補當前糖尿病腎病變的管理缺口。

新穎表示，世界各國對現行糖尿病腎臟疾病臨床照護指引所慣用的篩檢指標，包含尿液的白蛋白與肌酸酐比值（UACR）和腎估算的絲球過濾率（eGFR），但國際臨床研究已發現，依傳統腎病變預後管理方式，有近40％糖尿病患被錯誤歸類為低風險之族群，以致錯估未來腎功能惡化趨勢，延誤最佳就醫時機或影響用藥策略。

此次發表的前瞻性研究，由新穎生醫與台大醫院莊立民醫師團隊聯名，論文題目為「開發預測無蛋白尿的第2型糖尿病腎病變惡化的生物標記：台大醫院糖尿病腎病變長期追蹤研究」。在此研究不僅證明「微量白蛋白尿」不再是糖尿病腎病變（DKD）患者最早出現的敏感指標，更證實DNlite-IVD103可進一步找出無白蛋白尿（non-albuminuria）的腎惡化高風險病患，是可應用於精準管理及預防糖尿病腎病變快速惡化的檢測試劑，能成功找出原本被低估風險的病患，填補當前糖尿病腎病變的管理缺口。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，傳統糖尿病腎病變的定義為出現微量白蛋白尿（UACR>30mg/g），現行國際KDIGO慢性腎病變預後（CKD prognosis）的風險管理則是依UACR和eGFR區分風險等級，但實際臨床應用上仍存在診斷與評估的限制。

去年八月刊登在自然期刊（Nature Reviews Nephrology）指出，過去認為糖尿病腎病患者的白蛋白值會隨時間逐漸上升，病人尿液從正常到微蛋白尿、巨量蛋白尿最後發展成末期腎病變（ESRD），但近年發現，近一半的患者並沒有遵循此一傳統白蛋白持續上升的傳統模式。部分患者的eGFR會快速且劇烈地下降到出現腎衰竭，事前卻沒有出現白蛋白尿或僅出現微量白蛋白尿，而以血液肌肝酸為基礎的eGFR則是反映腎功能受損的遲緩指標。

曾錙翎表示，DNlite-IVD103挾「預測勝於檢測」開發理念，以及獨特的偵測蛋白質轉譯後修飾技術，可有效預測與監控糖尿病患未來腎功能惡化狀況，提供醫師做為診斷與搭配藥物治療的醫學參考，不僅落實及早預防及早治療的理念，未來更希望協助建構創新糖尿病照護模式與精準健康管理，成為全球醫學指引典範。

新穎生醫此次參加「2022世界腎藏病大會」除與台大醫師聯名發表論文外，在實體展與線上展都有自己的專屬攤位。公司表示，今年首度與東南亞代理商Biomed共同參展，是雙方簽署馬、新獨家經銷合約後的首場戰役，備受關注。