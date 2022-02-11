通膨炸鍋下美股大跌，主要股市綠油油，台股也是開低震盪收低，外資雖維持小幅買超，但因海外投資買匯需求強勁，新台幣跟也著走貶，終場收在27.846元兌1美元，創三個半月新低，貶值2.1分，為連續二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量9.46億美元。

外匯交易員表示，美國通膨果然如預期續飆，來到40年的新高，美股應聲展開重殺，四大指數狂洩，全球股市也紛紛下挫，台股卻是相對有撐，開低震盪後僅小跌27點至18310點，且外資仍買超43億元，但受到美元走強，尤其是海外投資款大買匯，新台幣延續貶勢，盤中跌破27.85元。

外匯交易員指出，美國通膨衝高下，避險情緒升溫，美國10年期公債殖利率一舉突破2.0％大關，吸引國內壽險、投信業擴大海外債券布局，買匯轉出投資款需求增加，相對的出口商拋匯反應淡定，實需無力支撐，一來一往使得新台幣續震震向下，短線預料偏弱格局不變，並向28元大關靠近。