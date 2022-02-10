美股科技股領漲，台股攻勢續強連四紅，外資轉買超並匯入資金，帶動新台幣跟著開高，但壽險及進口商積極進場買匯，新台幣反轉走貶，上演股匯不同調，終場收在27.825元兌1美元，貶值0.3分，終結連續二個交易日收升，台北外匯經紀公司成交量8.02億美元。

外匯交易員表示，美股在消費者物價指數（CPI）發布前，因疫情顯現緩和的激勵，由科技股領頭上攻，四大指數紅通通，台股也在護國神山台積電領軍下開高走高，最後大漲186.29點至18338點，外資也匯入並續買超台股97億元，帶動新台幣走升。但壽險及進口商買匯需求進場後，一舉打貶新台幣。

外匯交易員指出，美國10年期公債殖利率破1.9％，吸引壽險及投信積極「錢」進海外，匯市買盤量能擴大，與出口商拋匯加外資匯入互為拉鋸，使得新台幣匯率波動幅度縮小至僅3.3分，但壽險加進口商略勝一籌。預料短線若美債殖利率居高不變，海外投資續熱，新台幣恐是欲升不易格局居多。