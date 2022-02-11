（特力集團1月營收少見年減，主要是去年同期衝太高。圖／特力提供）

特力（2908）集團11日公佈1月合併營收37.1億元，與去年同期相較減少4.5%，主要因去年貿易同期追貨高基期所致，而零售部分則因農曆年前採購旺較去年同期持平。

特力綜觀營收結構，１月貿易營收19億元，占整體營收比重51％，零售營收17．8億元，占整體營收比重48%；其中貿易事業體儘管去年營收表現亮麗處於相對高基期，惟1月貿易出貨動能仍依舊暢旺。

特力指出，全球COVID-19疫情延燒逾兩年，重新改變全球供應鏈的遊戲規則，特力貿易業績反而逆勢成長，也突顯出特力貿易穩健和靈活的特性；2022年全球經濟復甦仍須面對許多不確定性，各國在疫苗注射覆蓋率提升、相關藥物問世後，經濟可望呈現回歸正常復甦。接下來特力貿易將持續運用本業的優勢以及因疫情經驗，持續提供給全球客戶更加優化的服務。

特力零售事業受到農曆年時間差異及近期國內疫情再度升溫，賣場來客數下降，但單月營收略持平去年同期，凸顯春節前採購旺季，儘管受到疫情影響，營收仍然維持去年水準，相對穩定。

面對2022年升息與打房政策可能將對居家產業造成外在挑戰，特力集團持續以家居產業價值鏈為思考中心耕耘，零售通路除了提供居家硬裝、軟裝商品線以貼近客戶生活的情境，亦持續豐富一條龍的服務內容，全面滿足顧客需求。