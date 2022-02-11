澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）周五表示，該央行可能會在今年晚些時候升息，而過早採取行動將構成風險，該央行希望在做出決定之前，先再看看幾個季度的通膨報告。

洛威在國會經濟委員會發表談話時表示，目前尚不確定近期通膨升高是否將持續下去，澳洲央行決策委員會已做好準備，對於確認通膨趨勢將耐心以待。

洛威表示：「我認為這些不確定性不會很快消除，希望再多看幾份消費者價格指數（CPI）報告」。

由於澳洲將在4月27日發布第一季的CPI數據、在7月27日公在第二季通膨數據，這表示該央行如果要升息，可能會自8月起調升目前為0.1%的現金利率。

但金融市場認為美國1月CPI創下40年新高，可能促使聯準會在3月一開始升息就調升50個基點，美國利率可能急升的前景，意味著澳洲央行勢必得採取更激進的行動，期貨市場押注到6月現金利率將升至0.25%，到年底再升息4次，使基準利率升至1.25%。

不過洛威表示，澳洲並沒有如美國所承受的通膨壓力，澳洲的CPI年漲幅為3.5%，核心通膨率僅為2.6%。澳洲的薪資增長為2.2%，亦不到美國或英國的一半，該央行希望在激勵措施退場之前，澳洲的薪資增長率可以達到3%或更高。

洛威並表示，澳洲央行正迎來將失業率壓到4%以下的難得機會，這將是50年來首見。澳洲去年12月失業率跌至4.2%，創下13年新低，表現令人驚艷。洛威表示，我們有機會讓失業率跌到比我們不久前所預期的更低，而過早升息可能為此帶來風險。

受此談話影響，周五澳元跌至0.7147美元，惟本周以來兌美元仍上漲1%，且遠高於近期低點0.6967美元。