連鎖餐飲集團漢來美食(1268)公布2022年1月自結合併營收4.12億元，較去年12月3.79億元成長8.72％、較去年同期3.36億元成長達22.68％，為僅次於2020年1月的歷史次高。漢來美食表示，今年春節主要落於2月，2020年則全數落於1月、且無疫情因素干擾。

漢來美食指出，各餐廳1月年菜及年節禮盒銷售順利達標，營收突破4500萬元、創歷年新高，而竹北1月下旬新開2家分店，開幕首月即創佳績、春節期間表現亮眼。而位於高雄漢來飯店45樓的鐵板燒與牛排館亦於元月陸續重新開幕迎賓，業績表現均超越目標。

展望2022年，全球多國均已採取與病毒共存的生活模式，讓民眾生活回歸正軌、經濟和民生得以繼續發展。台灣在全民防疫共識下，疫情已受一定控制，加上Omicron病症狀況相較輕微，政府未採取更嚴厲緊縮政策，漢來美食預期將使餐飲業能迅速恢復如常營運。

面對疫情挑戰，漢來美食表示將以持續關注及加強布局態度因應，以穩健營運步伐持續進行舊店改裝升級、配合新店拓展雙管齊下，加上電商商品和通路擴大經營，盼維持公司在疫情影響下的競爭優勢。