在全球市場拋售情形下，歐股早市低走。美國最新過熱的通膨數據，讓市場押注於聯準會(Fed)趨向鷹派；另外歐洲央行(ECB)官員趨向鴿派的言論，減緩了部分下跌。

周五泛歐Stoxx 600指數晨跌3.39點或0.72%，為468.96點。美國一月CPI數據出現近40年來最大增幅。聖路易聯準會主席James Bullard說，這份資料讓他明顯地更加傾向於鷹派。

幾乎所有的板塊都跌在負數區間，對利率敏感的科技股跌幅最大，跌1.65%。

富豪汽車跌4.7%。由於全球供應短缺壓力，該瑞典公司上季獲利低於分析師預期。

法國電力公司(EDF)跌3.0%。該國有公司砍去2023年核能電力產出的預估，從340~370兆瓦時(TWh)砍到300~330兆瓦時。

法國電視集團TF1升1.7%。該媒體集團宣布，由於廣告支出強勁，讓全年廣告收入增加14.2%。