賓士汽車(Mercedes-Benz)在周五公布初步的財報顯示，預計2021年全年調整後的銷售回報率(ROS)為12.7%，調整後息稅前獲利(EBIT)為140億歐元(約159.4億美元)。

第四季的調整後銷售回報率為15%。

賓士指出，儘管半導體短缺限制了賓士可以生產車輛的數量，但是較好的定價、良好的產品組合、二手車表現良好，都推升了獲利率。

戴姆勒在去年的12月分拆了卡車業務，集團改名後的賓士汽車仍擁有轎車和商用車業務。賓士預計該分拆將對EBIT帶來90億至100億歐元積極影響。

賓士此前宣布，在2021年銷量下降5%，來到205萬輛，為近5年來首次失去全球豪華轎車銷售寶座。

執行長凱倫涅斯(Ola Kaellenius)曾多次表示，該公司專注於獲利率，而不僅只是注意到銷售數量。

賓士股價在周五早盤上漲2.3%，來到71.3歐元。

賓士預計在2月24日公布完整財報。