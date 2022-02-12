《財訊》報導指出，東京證券交易所第1部（第1類股）上市企業可說是日本一流企業的代名詞，但第1部即將走入歷史。

目前東證分成第1部、第2部、JASDAQ（分為「標準」、「成長」兩種），以及Mothers共5個市場。不過，今年4月4日起，東證將重新分為Prime（主要）、Standard（標準）和Growth（成長）3種市場，這是東證60年來首見的大變革。

《財訊》分析，東證區分這3種市場的條件大致是：主要市場—流通股票總市值超過100億日圓，流通股比率達到36%以上；標準市場—流通總市值超過10億日圓，流通股比率達到25%以上；成長市場—流通總市值達到5億日圓以上，流通股比率超過25%。

市場劃分曖昧 催生新制

根據東證1月11日公布的名單，未來在主要市場上市的企業共有1841家企業，標準市場1477家，成長市場459家，在上市櫃公司的占比分別是49%、39%和12%。

根據《財訊》報導，關於重新劃分板塊的原因，東證指出，首先是各市場的概念曖昧不明，第2部、Mothers、JASDAQ的作用重疊。制度如此紊亂，要回溯日本證券交易所的歷史。1部於1949年誕生後，日本經濟高度成長，為方便中小企業籌資，1961年成立了東證2部；1999年又為了新興企業開設了Mothers。

另一方面，1963年日本證券業協會創立店頭市場，即現在的JASDAQ，目的也是要讓中小企業籌資。2010年JASDAQ被大阪證券交易所吸收合併，2013年東證又和大證整合為一。

《財訊》報導指出，但在兩個證交所整合之前，雙方分別有新興企業籌資的市場，IPO競爭激烈，因此東證調降「內升」的門檻。企業直接在1部上市，需要總市值超過250億日圓，但如果從2部或Mothers轉到1部，只要總市值達到40億日圓即可。

在這樣的情況下，市值幾十億日圓的企業，如果想取巧，就從Mothers轉往1部上市，導致1部企業大增。2016年突破2000家，10年內增加了3成，1月11日為止，共有2185家，占所有上市櫃公司3777家的58%。其中有些總市值很低、交易量很少；而且家數太多，也增加了研究機構分析的困難度。

流通股票設限 讓企業分流

《財訊》報導指出，東證需要改革的另一個原因，是上市公司缺乏提高企業價值的誘因，在1部上市後，只要市值不低於10億日圓，就不會下市，幾乎沒有經營壓力。於是一些企業到了1部後，業績就原地踏步。

此外，一些企業交叉持股，或母公司、董事等持有大量股票，以至於在外流通的股票數不多，外部人士很難投資。因此這次規定了在外「流通」股票的占比。東證希望嚴格訂出標準，有助於新陳代謝。