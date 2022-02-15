東歐持續的緊張態勢，周二拖累了歐元，同時推動了對美元和避險日圓的需求。而關於對美更激進升息的辯論，也推升了美元。

亞洲周二上午交易時段，歐元兌美元再跌到1.108；周一則觸及到1.1278，為近一周半的低位。日圓兌美元則來到115.33，周一也短暫強勁觸及114.99。

其它貨幣走勢較為謹慎。整體而言，美元指數來到96.244點，略低於周一的近兩周高點。

烏克蘭總統澤連斯基(Zelenskiy)呼籲國民於2月16日在建築物上方飄揚國旗，並齊聲高唱國歌，讓投資人忽然感到驚慌。德國媒體此前稱該日期為俄羅斯入侵日。

然而烏克蘭官員強調，總統並沒有預測該日會發生攻擊，而是對外界媒體的報導採懷疑態度。

美聯準會官員繼續爭辯三月的會議如何迎來升息。鷹派官員James Bullard在上周呼籲加息50個基點，周一重申了加速升息的腳步。

澳洲聯邦銀行匯率策略師Kim Mundy說，烏克蘭緊張和聯準會激進的前景，在短期內都會支撐美元。

避險日圓通常在投資者感到緊張時受益；但美國升息趨勢與鴿派的日本央行之間的反差，應會推動日圓走低。

俄羅斯盧布周二上午稍微走軟，但周一整體上走強。