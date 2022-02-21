儘管緊張情勢稍微緩和，然日股在周一仍因烏克蘭可能的衝突而下跌。

周一日經225指數收跌211.20點或0.78%，為26910.87點，為連續第三個交易日的下跌。東證一部指數跌13.63點或0.71%，為1910.68點。

然而日經仍較早盤的大幅下滑2.11%當中，收復了部分失土，跌幅收窄。周一上午的消息傳出，美國總統拜登(Biden)已經原則上同意與俄羅斯總統普丁(Putin)進行高峰會談，緩解了市場的擔憂。

然而下跌的個股數量仍是上漲的4倍。

東證早盤的跌幅一度高達1.83%；成長型股票跌較多，收跌0.91%，價值型股票跌0.53%。

法國總統馬克宏(Macron)的斡旋之下，法方上午率先公布「拜普會」可能性的消息，白宮隨後證實了該消息。預計兩國外長將在下周進行會晤，就雙方領導人的進一步會見做出決定。

日本一家證券公司交易員說，目前還有很多不確定性，包括該高峰會是否會真的進行；應該先看看外長會議會發生什麼。

晶片製造商下跌。東京威力科創跌2.94%，報5萬5140日圓，成為日經下跌的最大拖累。愛德萬測試(Advantest)跌1.88%，瑞薩電子跌2.11%。

Sony集團跌1.53%，報1萬1890日圓；任天堂跌1.19%，報5萬8770日圓。

夏普重跌10.12%，報1181日圓。該電子製造商公司宣布更換執行長，戴正吳卸任，吳柏勳接任，並要買回SDP廠所有股權。