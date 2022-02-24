俄羅斯悍然入侵烏克蘭，加深市場恐慌情緒，美股周四（24日）早盤3大指數同步下挫，道瓊工業指數一度下殺800點，那斯達克指數跌近1.5%。

台灣時間22點50分，道瓊工業指數下跌702.81點（或2.12%），暫報32428.95點；那斯達克指數下跌179.13點（或1.37%），暫報12858.35點。標普500指數下挫74.40點（或1.76%），暫報4151.10點；費城半導體指數下跌40.05點（或1.22%），暫報3237.75點。

5大科技巨頭股價同步走低，蘋果股價重挫4.17美元（或2.61%），暫報155.90美元；微軟股價下跌2.84美元（或1.01%），暫報277.43美元；電子商務巨擘亞馬遜下跌52.01美元（或1.80%），暫報2844.53美元；臉書母公司Meta股價下跌3.60美元（或1.81%），暫報194.85美元；Google母公司Alphabet也跌17.28美元（或0.68%），暫報2534.42美元。

台積電ADR大跌6.86美元（或5.92%），暫報109.04美元；聯電ADR重挫0.43美元（或4.62%），暫報8.98美元。

俄羅斯大軍24日進攻烏克蘭，至少6個城市的機場和軍事基礎設施遭飛彈攻擊，首都基輔也出現爆炸後的蕈狀雲火光。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布與俄羅斯斷交，並呼籲烏克蘭人挺身而出。

德國總理蕭茲斥責俄羅斯公然違反國際法，北大西洋公約組織（NATO）也針對此事召開緊急會議。七國集團（G7）24日也召開緊急會議，預計擴大對俄羅斯實施制裁。