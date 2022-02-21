在通膨與經濟成長刺激下，全球央行貨幣政策態度紛紛轉向鷹派，不過日本央行本周宣布，將維持超寬鬆利率政策不變。法人表示，日股後市有戲可唱。

今年來日經225指數仍呈現下跌走勢，拖累日股基金表現。根據Lipper資料統計，截至2月9日，國內核備的境外日股基金中，今年來大多呈現負報酬，僅數檔維持正報酬，分別為瀚亞投資-日本動力股票基金、聯博-日本策略價值基金、野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金、NN（L）日本股票基金、富達基金-日本潛力優勢基金，跟施羅德環球基金系列－日本優勢。

據報導，日本央行行長黑田東彥表示，以日本物價走勢以及通膨數據來看，目前無須進行升息。對此，市場預計日本央行的超寬鬆貨幣政策，可望延續至明年春季。瀚亞投資指出，日本央行寬鬆貨幣政策不變，將使日圓兌美元維持相對趨貶的態勢，可望進一步支撐日股表現。加上日本企業獲利持續增長，日本政府上調2022年全年GDP經濟成長至3.2％，看好日本股市在獲利走強跟資金充裕的環境下，未來還有表現機會。

展望日股未來表現，瀚亞投資認為，日股相較其他主要國家，近年並無出現較明顯強勢族群，因此從指數角度來看大盤表現空間有限。不過若從評價面角度來看，日股依舊蘊藏許多投資機會，因此建議投資人可以挑選具備專業研究團隊且中長線績效穩定的日股基金，來佈局相關投資機會。。