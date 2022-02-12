美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周五說，包括在北京冬奧期間，俄羅斯隨時可能開始侵略烏克蘭，而華府仍持續看到如俄軍在烏克蘭邊境增兵等，一些十分令人不安的跡象。
據CNN新聞網和福斯新聞（Fox News）11日報導，布林肯在美國總統拜登力促美國公民立即離開烏克蘭後說，侵略隨時可能展開，甚至包括在冬奧期間在內。
而據路透報導，白宮周五說，在烏克蘭的美國人應該在48小時內離境，因為俄羅斯隨時可能展開空襲。
多名知情人士透露，美國和盟友掌握的新情資顯示，即使在北京冬奧結束前，俄羅斯也有可能攻擊烏克蘭。然而，在冬奧4日開幕前，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）曾暗示，由於這次是由中方舉辦，可能會影響俄羅斯總統普丁對攻烏時機的想法。但普丁趁冬奧開幕前赴北京，和中國大陸國家主席習近平會談後，雙方發布了聯合聲明，誓言兩國的合作沒有限制。
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