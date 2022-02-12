1名五角大廈高層11日證實，隨著俄國可能入侵烏克蘭的風險增加，繼日前派出1,700名傘兵後，美方再增派第82空降師的3,000名士兵前往波蘭。

報導指出，隨著美軍向波蘭增兵，白宮也警告俄國恐在冬季奧運期間入侵烏克蘭，並呼籲所有在烏克蘭的美國公民於接下來的24到48小時內離開該國。

五角大廈官員指出，「在總統指示下，國防部長奧斯汀今天已命令駐紮在北卡羅來納布拉格堡的第82空降步兵旅級戰鬥部隊(BCT)，派出3,000名士兵前往波蘭。這些部隊將於將下來的幾天內離開布拉格堡，預計下週就能正式部署」。

加碼的傘兵將與本週稍早抵達波蘭的第82空降師1,700名官兵，依據波蘭各設施的需求進行部署。

報導指出，這些士兵都是五角大廈上週宣布部署兵力的一部分；上週宣布增派的士兵，還包括派往德國的第18空降軍司令部300名士兵，以及由德國趕赴羅馬尼亞的第二史崔克團1,000名士兵。

官員解釋，接連的部署是為了安撫美國的北約盟國，阻止任何潛在侵略者進犯北約，並與東道國一起演訓，以因應各種突發事件。

加碼的傘兵將與本週稍早抵達波蘭的第82空降師1,700名官兵，依據波蘭各設施的需求進行部署。(圖/DVIDS)

美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，82空降師的士兵現已抵達波蘭東南部的一座機場，該機場距離烏克蘭邊境僅60英里。1名美方官員解釋，這些士兵將為由陸路逃離烏克蘭的美國公民，提供協助。

官員補充，加碼部署本質上都是臨時性的派遣；目的在於補充已經派駐在歐洲8萬多人的美軍，因輪調或永久命令而出現的缺口。此外，目前趕往波蘭的3000名士兵，則不列入兩週前被下令「高度警戒」狀態的8500名美軍之中，以免短期內這3千人需要加入北約反應部隊並進行部署。

隨著近日烏克蘭情勢日益緊張，愈來愈多的美軍戰機與人員投入北約東翼。2月10日，8架美國的F-15戰機與130名士兵，連同在英國的493戰鬥機中隊紛紛抵達波蘭。

美國駐歐洲與非洲的空軍在聲明中指出，隨著俄國持續在烏克蘭與周邊地帶進行軍事建設，額外部署的戰機將強化戰備並提升盟軍的嚇阻與防禦能力。

2月11日，1支駐紮於德國的美空軍F-16戰機中隊抵達羅馬尼亞。美國海軍則表示，已向歐洲加派海軍兵力並部署4艘驅逐艦，以「參與一系列海上活動，進而支援美國第6艦隊與北約盟國」。

海軍官員指出，加派驅逐漸讓區域能有更多選擇，而他們的機動性與因應各種突發事件的能力，讓第六艦隊指揮官行動更為靈活。