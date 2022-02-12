賞櫻民眾若不想塞車，搭台灣內灣支線做鐵道櫻花之旅是最好選擇。（羅浚濱攝）

新竹縣櫻花季到了！熱門賞櫻景點尖石司馬庫斯部落15日起採通行證入山，名額很快就秒殺，縣長楊文科推薦竹東河濱公園、橫山內灣支線車站、大山背大崎棟步道及新埔日本公園四大賞櫻景點，歡迎民眾來場公園、鐵道、登山賞櫻之旅。

面積150公頃的竹東河濱公園，鎮公所過去種了2千多株八重櫻、山櫻花及吉野櫻等櫻花樹苗，沿著台68線橋下有2公里長的櫻花步道，每年櫻花季時也吸引不遊客前來遊憩賞花。

鎮長張順朋表示，2月26日將舉辦竹東春櫻花海節，有親子健行賞櫻趣、春櫻市集、手作體驗及櫻花躲貓貓實境解謎等活動，將陸續釋出最新活動資訊，民眾可持續關注「竹東春櫻花海節」粉絲專頁。

橫山鄉長張志弘表示，民眾可以選擇開車沿台3線或搭乘內灣支線火車，從橫山車站、九讚頭車站、合興車站沿途賞櫻花，由其鐵道、火車、櫻花已成橫山賞櫻的美景，每年都吸引鐵道迷前來攝影。

情侶來到「愛情車站」之稱的合興車站，加上櫻花點綴，氛圍更加浪漫，抵達終點站內灣站，內灣老街和內灣大橋木棧道也有櫻花，賞櫻民眾若不想塞車，鐵道櫻花之旅是最好的選擇。

愛好登山的民眾，橫山鄉大山背樂善堂旁的大崎棟步道，是頗具名氣的桐花步道，但很少人知道登頂途中，有部分山櫻花及櫻花步道為春天揭開序幕，可以把握花期登山放慢腳步賞櫻。

在新埔鎮文昌祠後方日本公園種植2百多棵吉野櫻、三重櫻、河津櫻也陸續綻放，公園步道與鄰近百年老樹區、宗祠導覽館、大水巷，串聯起來全長2.6公里，遊客賞櫻遊玩後還能到新埔鎮街上大啖客家美食。