大陸地方兩會相繼召開，安排2022年經濟工作重點。截至2月11日，除天津外，其餘30個省市自治區的地方兩會已召開並發布2022年政府工作報告全文。據《21世紀經濟報道》統計，30個省份的2022年政府工作報告均對房地產工作進行安排，20餘個省份在民生和社會保障中部署房地產工作，強調堅持「房住不炒」這4個字；黑龍江、吉林、江蘇、浙江、廣東、青海、陝西、新疆、寧夏等9地明確提出要更好滿足購房者合理住房需求。

房地產業是國民經濟中的重要產業，住房更是居民消費中的重要部分。1月17日，大陸國家統計局局長寧吉喆在2021年國民經濟運行情況新聞發布會上表示，2021年中國房地產市場總體穩定，2022年房地產投資有望平穩健康發展。

黑龍江、吉林、江蘇、浙江、青海、陝西、新疆、寧夏等均提出要支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求，黑龍江和新疆還在擴大和促進消費中提到住房相關內容。

房地產風險關係社會民生和金融系統穩定，吉林、河北、浙江、廣東等十餘地區在安全和化解風險相關板塊中明確房地產風險防控、房企債務風險或問題樓盤等內容。另外，吉林、河南等地還強調了人才的住房保障問題。

寧吉喆指出，房地產屬地性比較強，因地制宜發展十分重要。堅持「房住不炒」，堅持穩房價、穩地價、穩預期，因城施策進行調節，有利於促進房地產市場平穩運行，也有利於保障群眾正常居住需要。

★堅持「房住不炒」定位

2021年12月召開的中央經濟工作會議再次強調，要堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位。《21世紀經濟報道》記者不完全統計發現，北京、上海、重慶、吉林、遼寧、河北、河南、山東、山西、江蘇等16個地方在2022年政府工作報告中均再次對「房住不炒」進行強調。

上海、重慶、貴州和青海在政府工作報告中強調了「三穩」的重要性，如上海2022年政府工作報告明確，完善穩地價、穩房價、穩預期的房地產精準調控機制。部分省市也有類似表述，如北京規定要「保持房地產調控政策連續性穩定性」。

北京、上海、重慶、黑龍江、河北、山西、安徽、江蘇、浙江、福建、廣東、湖北等20餘地在2022年政府工作報告中均將全部或部分房地產相關內容放在改善民生，提高社會保障水平，促進共同富裕相關部署中，強調房地產的社會保障屬性。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，強調「房住不炒」和住房保障，都是不會改變的政策調控長效機制和頂層設計。

住建部部長王蒙徽在2021年8月31日召開的「努力實現全體人民住有所居」新聞發佈會上談到，中國建成了世界上最大的住房保障體系，2019年城鎮居民人均住房建築面積達39.8平方米。「十四五」期間將以發展保障性租賃住房為重點，進一步完善住房保障體系，增加保障性住房供給。

在2022年各地政府工作報告中，保障性住房、保障性租賃住房成為高頻詞，北京、上海、重慶、山東、山西、江蘇、浙江、福建等28個地方的政府工作報告中均有相關內容涉及，其中20個省份政府工作報告明確保障性租賃住房建設相關內容。

2022年全國住房和城鄉建設工作會議明確，2021年全國40個城市新籌集保障性租賃住房94.2萬套。2022年要大力增加保障性租賃住房供給，以人口淨流入的大城市為重點，全年建設籌集保障性租賃住房240萬套（間）。

北京、上海、河北、浙江、貴州、陝西、新疆等21個省市自治區在2022年政府工作報告中提出今年保障性租賃住房等保障性住房建設的具體目標。如上海在2021年建設籌措6.7萬套（間）保障性租賃住房的基礎上，明確2022年要進一步增加保障性租賃住房供給，建設籌措17.3萬套（間）保障性租賃住房。

部分地區針對本地實際推出保障性住房建設「組合拳」。如海南在2022年政府工作報告中提出以滿足本地居民、新市民、年輕人和引進人才住房需求為出發點，構建以安居房、保障性租賃住房、公共租賃住房為主體的住房保障體系。建設安居房5萬套、提供保障性租賃住房和公共租賃住房1.4萬套。

另外，為配合生育政策和家庭結構變化，更好滿足多胎住房困難家庭的住房問題，北京在今年政府工作報告中提出要研究適應多子女家庭的公租房政策，調整建設標準和配租辦法。

河南、山東、山西、江西、湖南、海南、雲南、貴州、四川、新疆、寧夏等地將棚改、舊改、城市更新、保障性租賃住房建設等房地產內容置於新型城鎮化建設，提高城鎮化質量，城市治理或城鄉一體化發展等板塊。

對此，貝殼研究院首席分析師許小樂分析，上一階段的城鎮化發展更多受人口數量驅動，但大量進城人口買不起商品房，也未被納入住房保障體系，面臨住房困難、住房環境差等難題，城市中也存在大量老舊小區不能滿足人們改善住房的需求。未來建設保障性租賃住房、發展長租、舊改等可以有效拉動投資，提升新型城鎮化質量。

★支持合理住房需求

中國仍處於城鎮化持續發展階段，據大陸國家統計局數據，2021年末城鎮常住人口比2020年末增加1205萬人，流動人口3.8億人，增加了885萬人，人口流動帶來新增住房需求。

寧吉喆指出，隨著新型城鎮化的推進，居民正常住房消費的願望轉化為現實，再加上金融等政策的支持，城市住房需求特別是改善性住房需求有望持續釋放。

在推進保障性住房建設之外，2021年中央經濟工作會議還明確要支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求。加快構建商品住房、保障性住房等多層次住房體系。在今年各地政府工作報告中，黑龍江、吉林、江蘇、浙江、廣東、青海、陝西、新疆、寧夏等9地明確提出要更好滿足購房者合理住房需求。

其中黑龍江和新疆將住房消費納入促進和擴大消費相關內容。黑龍江政府工作報告在多措並舉擴大消費、充分釋放內需潛力中提出要推動消費擴容提質升級，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產業健康發展。新疆在著力促進消費方面明確，要順應消費升級趨勢，完善促進消費體制機制，突出抓好旅遊、汽車和住房消費等，發揮消費對經濟發展的基礎性作用，支持剛性購房需求。

李宇嘉表示，滿足購房者合理住房需求與「房住不炒」並不矛盾，滿足購房者購置首套房和換房需求的前提是不能過度加槓桿，讓房地產回歸居住屬性。「在強調『房住不炒』基礎上，今年可能會更多強調滿足合理住房需求，主要控制買房槓桿，在其他政策上應該不會有明顯大動作。」

為更好引育人才，滿足人才合理住房需求，吉林、河南和福建政府工作報告中在人才培育相關內容中也涉及住房相關內容。吉林提出要細化人才住房保障等配套實施細則，河南提出要強化人才住房等服務保障，福建提出要分行業分領域大力培養急需的技能人才，並在住房等方面給予優厚待遇。另外，上海提出要實施租購並舉的人才住房政策，黑龍江提出要面向符合條件的新市民提供保障性租賃住房和人才住房，海南也在政府工作報告中關注到人才住房問題。

許小樂指出，吉林、河南等省份多存在人口流出較多的問題，為提高人口吸引力、激發人才活力，預計後續這類省份在人才住房等相關政策方面將有配套細則出台。

黑龍江、吉林、河北、江西、江蘇、浙江、福建、湖北、廣東、四川、陝西、內蒙古等地的政府工作報告中還關注到房地產防範風險問題。如黑龍江提出要完善地產項目風險處置機制，妥善解決房地產領域突出問題；吉林提出要堅決有力處置房地產企業風險，維護群眾合法利益；廣東明確要按市場化法治化原則做好房地產企業債務風險處置工作；四川明確要按照「一樓一策」分類化解房地產風險隱患，堅決防止房地產風險向金融、社會等領域傳導等等。

許小樂表示，房地產風險關係社會民生和金融系統的穩定，預計2022年房企到期債務約9603億元，仍處於接近兆元的償債規模高位。為防範化解房地產風險，預計後續還將有調整房地產企業資金監管等相關政策推出。