高雄市三民區知名廟宇保安宮後方山坡，有名男登山客上山時發現一具已經化為白骨的頭顱遺骸，轄區三民二分局獲報後，立即派員前往現場，經初步研判死亡日期已有一段時日，不過靠著身上留著的一把機車鑰匙，警方找出死者可能身分。

高雄市三民區著名廟宇保安宮公廁後方山坡地，12日13時27分有一名董姓男登山客報案，指稱有一具山坡地上有具頭骨，已被樹葉覆蓋著，三民二分局立刻派鑑識小組和報請檢察官指揮偵辦，並將整具屍體挖出。

警方靠著身上的一把鑰匙比對出身分。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方到場立即封鎖現場，但尚未發現兇器，不過死者身上穿著短袖格子polo衫，下半身著淺藍色牛仔長褲，另外更在身上發現一把機車鑰匙。經查，4年前鼎金派出所曾獲報一名62歲的陳姓男子意圖輕生的失蹤人口案件，並於同年2月21日在金獅湖公園道路尋獲失蹤者機車，但卻沒找到陳姓男子。

經比對，死者身上攜帶鑰匙與該部機車配對吻合，通知家屬指認確認為失蹤者所有。不過，死者詳細死亡原因，以及是否真為陳男，仍尚待檢察官協同法醫進一步相驗釐清。

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