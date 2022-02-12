基本工資調漲配套方案上路一個月，經濟部初步統計有1萬138案申請補貼。經濟部表示，3月31日是截止日，並分三次入帳，首筆補助款將在3月下旬撥付，以2021年10月31日前員工投保數為計算基準。

基本工資自今年起調漲，月薪調至2萬5250元、時薪調至168元，調漲幅度約5.21％，內需型產業如農業、服務業遭新冠肺炎疫情重創，經濟部提出配套方案，企業在2021年9月及10月營收衰退20％就可申請補貼，並2022年於1月17日起受理。

經濟部商業司提醒，3月31日為申請截止日，全程採線上申請，「一次申請、三次撥款」，申請通過後將連續補貼至6月，首筆補助款將在3月下旬撥付，第二筆在5月下旬、第三筆在7月下旬。

補貼計算基準為2021年10月31日前的員工投保數，首筆補助款需確定企業1、2月投保數後才撥付，估計入帳時間點落在3月下旬。

舉例來說，某企業2021年10月31日前僅有10名員工投保，今年1月因業務需求增至15人，投保數計算仍是以2021年10月底為基礎，也就是核定補助10人額度。

員工投保薪資級距為2萬5200元者，按員工數定額補貼，以每人每月1000元計算；投保薪資在2萬4000元以下部分工時員工，以每人每月560元計算，初估整體補助金額為35億元。