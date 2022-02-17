行政院日前推出「六大穩定物價措施」，從食品到能源等重要民生用品，都納入需要穩定的物價行列；其志雖然可嘉，但這些看似讓庶民受惠的穩定物價措施，不但將造成國庫嚴重虧損，庶民受惠有限，真正得到好處的反而是相對所得較高者。

凍漲能源價 錯誤操作法

行政院推出的六大穩定物價措施包括：免徵進口黃豆、小麥、玉米等營業稅，以緩和食材漲價壓力，奶油與烘焙用奶粉進口關稅減半，再度調降汽柴油貨物稅，同時凍漲天然氣與液化石油氣價格，延長水泥貨物稅減半，研擬蛋價平穩措施等。以類別來看，可以說政策重點主要擺在壓制住食品與能源價格上。

在穩定物價措施推出後，因每公升汽油的貨物稅調降1元、柴油降0.5元，中油立即宣布汽油降價1.1元、柴油降0.5元，天然氣價格則持續凍漲。看起來政策是有其效果且立竿見影。但實際政策成本高昂，效果低落，庶民受惠程度遠不如企業與富人，原本就已落入「不平衡」的社會，高低所得族群間的差距更形惡化。

政府對能源採取凍漲（天然氣），或是緩漲與減貨物稅（油品）政策，是一個成本非常高昂的政策。中油去年為配合天然氣凍漲政策，天然氣虧損749億元，吃光其他項目的盈餘後，全年虧損434億元。如果今年國際天然氣價格維持高檔，甚至再走高，中油可能要為天然氣凍漲吞下千億以上的虧損。

中油是國營事業，如有盈餘是繳交國庫、全民共享，如有虧損，同樣等於是全民承受，所謂「由中油吸收虧損」只是障眼法，其實都是納稅人、國庫在負擔。但庶民能由這個耗費千億元的政策中得到的益處，卻是微乎其微；因為，能源使用量基本上是：富人用量高於低收入者、企業或商家用量多於個別家庭、大企業用量也會較小企業高。用白話文講，這是一個低所得者補貼高所得者的政策。

再從整體物價面著眼，政府押注鉅額的資源在能源凍漲、緩漲上，以求得「穩定物價」，也不再是正確的作法。大部分人對上世紀70年代的能源危機，因油價大漲造成物價暴漲，1年內消費者物價就上漲了47%的慘痛經歷餘悸猶存，能源價格成為穩定整體物價的「定海神針」。

但實際上半世紀以來，因經濟與產業結構的變化、能源效率與技術的提升，能源價格對整體物價的影響早已下降，近30年全球經歷過至少3次油價大漲風波，但實際物價上漲幅度從1%到5%不等，遠遠低於過往。如果以官方預測來看，今年預估全年通膨約1.59%，仍屬溫和可接受，政府耗費上千億補貼能源，成本高、效益低、受惠最多者反而是富人與企業；庶民也許「撿到芝麻」，但整體而言，原本就因疫情導致的社會不平衡更因此惡化了。

物價已翻漲 措施晚出台

當然，我們並不是要政府對通膨問題毫無作為、甚至視若無睹；先前的社論中，我們就曾指出，在去年亮麗的經濟成長數字下，其實不同產業與不同族群間，存在著高度的不平衡與差距，同時也提醒通膨會對弱勢者造成另一波傷害。因此我們支持政府要有所作為，但必須要讓庶民真正受惠、不會引發後遺症，當然，成本效益更該考量。

政府投入龐大資源讓能源「凍漲、緩漲」是錯誤的作法，成本過高效益低、受惠最多者非一般庶民，在能源價格看漲的情況下，不是成本越來越高昂，就是政策無以為繼。政府不該採一律凍漲的方式，真要做就該有針對性地推動：例如可考慮對大眾運輸或是小商家餐飲店的適度支持。

至於進口食材黃豆、小麥、玉米等的免徵營業稅，鑑於「民以食為天」、食物支出占低所得者的支出比例亦高，且成本遠低於能源補貼，因此可接受；但在此也必須指出，這個措施是來得太晚了。自去年下半年以來，國內餐飲業不論是夜市小攤商或是高大上的餐飲企業集團，差不多都已漲過一輪了。

我們必須提醒政府，這波通膨是否能如樂觀者的預測在今年內就緩和，仍在未知之數。去年12月美國消費者物價指數漲到7%，外界多認為「已是頂峰」，但1月卻再漲到7.5%，通膨走高之勢未歇。通膨高必然會引發民怨，官員很容易就陷入要「凍漲、補貼」，希望至少暫時壓制住物價的思維中。但在所謂的「穩物價」政策出爐前，也請多想想，這些耗費鉅額國庫錢所做的補貼，到底誰受惠最多？有沒有更聰明、成本較低且只讓一般庶民受惠的方案？