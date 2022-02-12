富蘭克林證券投顧表示，全球原油需求強韌，OPEC 2月份月度報告維持2022年原油需求420萬桶/日的成長幅度預估，但表示實際原油需求復甦可能將超過預期，市場也關注OPEC+、美國等主要產油國原油供給增加能否應付需求成長，供需緊繃前景已推升油價完全收復去年底因Omicron變種病毒與美國領導的原油儲備釋放所引發的跌幅並進一步攀升至逾七年高點價位，著眼短線漲幅已大，留意OPEC+下次3月初產量會議、美國等主要原油消費國是否再有政策干預動作、伊朗核協議談判、美國頁岩油業者動向等變數。

伊朗核協議談判近期有較多正面訊息，然而即便美伊雙方最終達成核協議，但不代表伊朗原油額外產能可立即釋放至國際市場，且原油市場供需調控主導者OPEC+亦可能會短期暫停逐月增產的步調以降低伊朗原油釋放的衝擊，評估油價仍將維持高檔整理格局。就能源股而言，當多數資產皆已受惠低利率與流動性充沛環境帶動評價偏高，具備獲利基本面同時擁有自由現金流量增加發放股利、買回庫藏股等股東友善動作的能源類股，評價水準仍有明顯獲得提升的機會。

黃金方面，富蘭克林證券投顧表示，隨美國、歐元區通膨壓力持續提升，具通膨避險題材的黃金近期持續受到投資人的青睞，目前看來此一高通膨情勢可能會延續到2022年中旬，甚至到了2022年中下旬仍將維持在偏高的水位，這將有助持續吸引資金流向黃金，短線上黃金將有持續上漲的動能，目標上看1850美元/盎司。惟需留意的是，中長期來看，基於高通膨因素，Fed、歐洲央行(ECB)可能被迫更為激進地收緊貨幣政策，讓「緊縮週期」加速，因此在央行放水力道減弱、利率抬升的宏觀環境下，黃金中長期前景仍存在下行壓力，再加上中印兩實體黃金消費大國的需求旺季逐漸結束，黃金需求也可能會逐漸減弱，支撐金價的力道也將逐步消退。