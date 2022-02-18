英特爾周四在投資人大會上宣布將成立車用晶片部門，以協助汽車製造商推進汽車與車用處理器的現代化。

隨著自動駕駛技術和各種駕駛輔助功能的發展，汽車正逐漸變身成為輪子上的電腦。英特爾預估處理器占汽車製造成本比重在2019年為4%，但到了2030年可望飆升至20%，看好這個快速成長的市場可望帶來的獲利良機。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，到2030年車用市場規模將成長1倍，達到1150億美元。他並表示，隨著晶片應用滲入每一種產品，這個世界將開啟「半導體的黃金時代」。

英特爾在年度投資人大會上宣布設立新的車用晶片部門，料將給競爭對手輝達和高通帶來更多新挑戰。

日前英特爾宣布斥資54億美元收購以色列晶圓代工廠Tower Semiconductor。英特爾周四表示將持續尋找收購目標，以進一步拓展事業版圖，未來幾年也將擴大資本支出，強化晶圓代工事業。

稍早前執行長基辛格表示，英特爾今年營收估將成長約2%，為760億美元，但明後年可望加速至中高個位數增長。他並透露如果有企業團體出面收購英國晶片設計大廠安謀（ARM），英特爾應該會有興趣參與。此外，他表示收購Tower Semiconductor不會改變英特爾在歐洲的投資計畫。