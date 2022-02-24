迎接3/8「國際婦女日」(International Womens Day）並向婦女致意，台北晶華酒店宣布自3月1日起至4月30日推出「Pretty Woman」住房優惠專案，入住即可獲贈價值萬元的三大好禮，包括蟬聯六年「World SPA Award--台灣最佳飯店SPA」首獎的沐蘭SPA雙人纖手迷你療程、免費房型升等至擁有南國度假風情的沐蘭套房。晶華會APP會員更可獲贈頂級醫美護膚品牌redermx超級全能精華。專案5388元起、兩人成行、每房每晚含柏麗廳兩客自助式早餐，官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折優惠，同時專案皆適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，酒店近兩年來推出的住房專案有許多是針對閨密或是女性族群而設定，例如住房贈送SPA療程、瑜伽課程或是下午茶、歡飲時光以及精品購物等，晶華期望將心比心、提供房客真心需要的服務。「Pretty Woman」住房專案就是累積了入住房客意見調查的大數據，把目標客層最喜歡的服務集合在一起。

晶華酒店推出的「Pretty Woman」住房優惠專案主打入住即可獲贈總價值萬元的「SPA療程、套房升等、頂級醫美保養品」三大好禮。療程的部分將由沐蘭SPA提供每房「纖手迷你療程」兩組，由資深芳療師為房客於芳香手浴後進行手部去角質與按摩，之後則以抹茶粉製成的植物性泥膜護膚，釋放手部疲勞的同時也讓皮膚再次展現細緻與光滑，療程總長度為30分鐘。房客可免費升等至與沐蘭SPA同樓層的17坪沐蘭套房，房內由條狀柚木格柵區分出臥床與起居空間，再加上木質地板與薄紗帷幕的設計，令人瞬間感受滿溢的南國度假氛圍。晶華會APP會員入住，更可限量獲贈價值4500元的超級全能精華。隔日則以「CNN唯一推薦台北必吃自助餐廳-??麗廳」的豐盛早餐，為此次舒放身心的城市度假旅程劃下完美句點。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台北晶華也嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；全館落實消費實聯制、外帶外送美食備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。晶華打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。