國際油價今天下挫約2%，因挽救2015年伊朗核子協議的談判進入最後階段，可能使得原油供應增加。但重要能源出口國俄羅斯與西方因為烏克蘭問題關係緊張，限制了油價的跌幅。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價下挫1.90美元，來到每桶91.76美元。

倫敦北海布倫特原油4月交割價下跌1.84美元，來到每桶92.97美元。（譯者：楊昭彥）1110218