伊朗核協議談判進展抵銷烏俄危機衝擊 油價下挫 09:282022/02/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價今天下挫約2%，因挽救2015年伊朗核子協議的談判進入最後階段，可能使得原油供應增加。但重要能源出口國俄羅斯與西方因為烏克蘭問題關係緊張，限制了油價的跌幅。 紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價下挫1.90美元，來到每桶91.76美元。 倫敦北海布倫特原油4月交割價下跌1.84美元，來到每桶92.97美元。（譯者：楊昭彥）1110218 恢復伊朗核協議有望 油價下挫 俄烏若開戰 韓示警供應恐斷鏈 #談判 #油價 #下挫 #美元 #每桶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 業績護體 蘋果股價相對抗跌 04:102022/02/17 全球財經 《類股》油價推升PTA報價續揚 加工絲廠嚐甜頭 10:172022/02/18 財經 陸國內油價連4漲 國際油價突破每桶100美元 20:422022/02/17 兩岸 股價指數期貨贏家專欄－俄烏情勢緊張 電子股恐承壓 04:102022/02/18 證券．權證 G7為俄烏局勢開會 日本願提供1億美元貸款 04:102022/02/17 話題觀察 1分鐘讀財經》台積電擴廠激戰老美死敵 11檔供應鏈躺著賺 08:292022/02/17 財經 煉油驟減 加州汽油價攻頂 04:102022/02/18 全球財經 谷歌跟進蘋果修改隱私政策 Meta市值恐蒸發2300億美元 18:512022/02/17 財經 陽明強化全球航網 搶賺高運價 04:102022/02/18 產業特刊 抗中俄 傳拜登擬2023財年提7700億美元國防預算 12:032022/02/17 國際 大宗商品超級週期來襲 04:102022/02/17 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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