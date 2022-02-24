美考慮釋放石油儲備 紐約油價盤後轉跌 08:492022/02/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約原油期貨今天收盤上漲0.2%，但在常規交易時段收盤後轉跌，因有消息指稱美國正考慮與盟國釋放石油儲備，以平抑飆升的油價。 紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價上揚19美分，結算價報每桶92.10美元。 倫敦北海布倫特原油4月結算價持平，落在每桶96.84美元。（譯者：陳正健）1110224 聯準銀官員擬定縮緊寬鬆計畫 Fed今年每次會議都會考慮升息 全球原油需求強韌 油價後續觀察四大變數 #考慮 #釋放 #石油儲備 #盤後 #轉跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 邊境鬆綁現曙光 商務客最快228後開放入境 04:102022/02/08 財經要聞 確診創新高屬預期內 港府專家顧問︰封城為最後考慮 11:532022/02/12 兩岸 烏克蘭總統：基輔考慮與莫斯科斷絕外交關係 20:262022/02/22 國際 檢疫再縮為7天 陳時中：有這樣考慮 04:102022/02/17 焦點要聞 普丁再出招 考慮承認烏東分裂地區的獨立 00:082022/02/22 國際 半導體若赴美投資 資誠：先考慮三大成本 04:102022/02/10 財經要聞 鐵礦砂價格異常上漲 陸要求貿易商釋放過高庫存 16:512022/02/17 財經 《盤後解析》台股攻克18300點 專家：過高得看這關鍵 15:062022/02/10 財經 思科傳開價200億美元併Splunk 04:102022/02/13 全球財經 拜登擬對中國 展開新貿易調查 04:102022/02/11 財經要聞 《國際產業》業績強勁＋上修全年獲利目標 思科盤後漲3.5％ 11:422022/02/17 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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