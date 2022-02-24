紐約原油期貨今天收盤上漲0.2%，但在常規交易時段收盤後轉跌，因有消息指稱美國正考慮與盟國釋放石油儲備，以平抑飆升的油價。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價上揚19美分，結算價報每桶92.10美元。

倫敦北海布倫特原油4月結算價持平，落在每桶96.84美元。（譯者：陳正健）1110224