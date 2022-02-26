外媒引述行業數據和交易商指出，儘管油價飆漲，且美國政府呼籲全球協調釋放石油庫存，藉此冷卻市場。但是中國2022年卻擴大石油購買力度，以增加儲備。

路透報導，美國政府一直在尋求與中國合作，增強主要消費國協調釋放戰略石油儲備的影響，以抑制油價急漲。21日當周，在俄羅斯出兵烏克蘭後，油價自2014年以來首次突破每桶100美元。

美國總統拜登24日表示，美國正與其他國家就再次釋放儲備進行合作，2021年11月多國曾協調釋放儲備。美國在2021年11月宣布從儲備中釋放5000萬桶石油，並表示中國、印度、日本、韓國和英國也將這麼做。在該措施公布之際，美國汽油價格飆漲，通膨急升。

印度、日本、韓國和英國表示，將向市場釋放少量石油。但世界第二大消費國和最大進口國—中國從未正式承諾將採取此一行動，而是一直在購買更多石油以增加儲備。

石油交易知情人士透露，中國國家主席習近平2月初在北京會晤俄羅斯總統普丁後，中方立即擴大石油購買力度。