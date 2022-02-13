俄國與烏克蘭情勢日益緊張，對此，藍委江啟臣表示，「看看烏克蘭、想想台灣」，台海若不幸發生戰事，美國是否會馳援同樣是未定之天，但台灣必須誠實面對國際現實，外交與國防絕不能一廂情願奢望他國相挺或保護，強化自我防衛與靈活外交作為，才能確保國家長治久安。

江啟臣今（13日）在臉書發文表示，美國國安顧問公開表示俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，敦促其公民於48小時內離境，更表示一旦開戰將難以撤離。面對俄羅斯、烏克蘭緊張情勢升高，江啟臣指出，戰事恐一觸即發，各國紛紛發出撤僑令，要求在地公民儘速離開，外交部12日也正式公告，「呼籲國人避免前往烏克蘭，同時建議我國僑民儘速撤離」。

江啟臣直言，面對軍事衝突爆發後，隨之而來的動亂、邊境封鎖、人員移動管制，都會讓交通運輸中斷、通訊失聯，讓撤僑更加困難且危險，威脅僑民的生命財產安全，而台灣在烏克蘭並未設有駐處，是由駐莫斯科代表處兼轄，台灣人民若遇到緊急狀況，恐怕也難以提供即時有效的協助，外交部應先掌握當地僑民狀況並儘早規劃，以免人民深陷險境卻無法計可施。

針對烏克蘭目前局勢，江啟臣稱，「看看烏克蘭、想想台灣」，美國公布最新的印太戰略報告，雖強調會維護台海和平穩定，支持台灣自我防衛能力，但也重申其遵循一中政策，台海若不幸發生戰事，美國會否馳援同樣是未定之天，但台灣必須誠實面對國際現實，外交與國防絕不能一廂情願奢望他國相挺或保護，強化自我防衛與靈活外交作為，才能確保國家長治久安，他也再次呼籲對岸，停止擾台並放棄武力犯台，要對話不要對戰，和平才是兩岸共同的道路。