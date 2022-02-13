台中潭子區1名25歲、蕭姓職業軍人疑與妻子感情不睦，13日凌晨3點多將名3、5歲的男幼童殺死後，自己從大樓頂輕生，目前送往中國醫藥大學急救中；軍方稍早回應早已知情蕭男家庭失和，農曆年時夫妻曾大吵，軍方也決定為蕭男做精神評估，但還未進行就發生憾事，蕭男曾向友人提及「會好好解決此事」。

軍方回應，蕭男與妻子長期有嚴重糾紛，今年1月時夫妻倆就曾因大吵，蕭男一度離家不歸，家屬有向部隊反映此事，軍方坦承一直知情男子因家庭裂痕情緒不穩，農曆年間發生大吵後，軍方原本上禮拜已排程將蕭男送至國軍醫院做精神評估，蕭男也曾向友人透露「會好好解決此事」。

目前蕭男狀況不樂觀，做完手術後已進入加護病房；據悉，2名幼童陳屍在住家時已出現屍斑，1人頸部有刀痕，1人無明顯外傷；社會局表示，此案家過去沒有保護案件通報紀錄。

國防部空軍司令部稍早發出新聞稿回應，本屬蕭姓上兵於本日休假期間發生家庭變故及自傷之不幸事件，全案現由警方偵辦中，司令部對此深表痛心與遺憾，後續除全力配合檢警單位調查相關肇因、協助家屬處理善後事宜，並加強官兵尊重生命教育，以防範類案再生。

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