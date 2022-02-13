國民黨台中市黨部發言人涂力旋強調，市長盧秀燕分發紅包給小朋友，讓孩子新年喜氣，營養午餐的預算早就編列完成，不滿民進黨扭曲抹黑。（國民黨台中市黨部提供／盧金足台中傳真）

台中市議會民進黨團幹事長周永鴻質疑市長盧秀燕，發送台中市各幼兒園每名學童虎年小紅包，浪費公帑。（周永鴻服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕在開學後經教育系統發送新春紅包給學童，遭民進黨批評應將經費用做加碼營養午餐，對此，國民黨台中市黨部發言人鄭伯其發臉書反擊，民進黨「一根手指指向別人，四根手指自己」，綠營也有政治人物發小紅包；盧的一個小紅包掀起藍綠戰火。

台中市議會民進黨團幹事長周永鴻日前質疑盧秀燕發送台中市各幼兒園每名學童一個虎年小紅包，要求市府應該加碼補助學童營養午餐，而不是花公帑廣發10元小紅包。

周永鴻批評，盧市府對教育錙銖必較，卻大方廣發小紅包，只顧個人選舉，而不是學生權益，不是媽媽市長，而是作秀市長。

鄭伯其說，盧秀燕製作款新春小紅包，原本規畫宮廟走春時發放給鄉親朋友，最後因疫情升溫取消，轉而將小紅包發給幼兒園小朋友有，自前年開始就如此執行，是防疫保護民眾，又給小朋友祝福的良好安排。

「最照顧學童權益的就是盧市長」，鄭伯其抨擊民進黨扯入學童權益，台中市的營養午餐補助六都第一，有憑有據，這才是照顧學童權益。

國民黨台中市黨部發言人涂力旋強調，盧秀燕分發紅包給小朋友，讓孩子新年喜氣，營養午餐的預算早就編列完成，不滿民進黨扭曲抹黑。

每年慣例發放的市長小紅包，新春伊始就爆出藍綠為了小紅包互槓，國民黨台中市黨部發言人許育璿指出，盧秀燕配合中央流行疫情指揮中心指示，停止到宮廟發放小紅包，民進黨政治口水適可而止。