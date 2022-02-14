台電前工程師葉雲堯，涉嫌於2007年利用負責採購案招標機會，獲悉底價883萬及投標文件內容後，找友人公司借牌，再以自己經營的工程公司投標獲取標案，葉事後獲利20萬元，案發後葉一度遭通緝，台北地檢署去年疫情期間緝獲葉，14日依貪污、違反政府採購法等罪起訴葉。

檢方指出，葉另在擔任台電北區供電處線路組基層組員時，承做台電光纖網路招標案時，向廠商索賄200萬，2014年就已被北檢起訴。

起訴指出，葉男2007年擔任台電北區營運處線路工程師時，負責該處年度採購案，知悉工程底價883萬2385元及投標文件內容，利用該工程以最低價決標，找某工程公司股東的陳姓友人合謀，由陳向其他廠商借牌，和葉自己經營的工程公司一起圍標該工程。葉男公司並提供押標金42萬元。

事後葉男的公司在三家投標廠商中，以871萬多元得標，葉男公司2008年完成工程後，台電驗收後發出款項921萬多元給葉男公司，葉男事後酬謝陳姓友人30萬元，其餘款項盡歸葉所有。

案發後陳姓男子被判刑2年，緩刑5年確定，葉男則因檢方傳拘未到案遭通緝，去年疫情期間才被緝獲到案，北檢今依法起訴葉男。