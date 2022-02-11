新北市五股區便利商店去年12月14日發生ATM搶案，21歲劉姓男子與16歲項姓少年持空氣槍，搶走121萬多元現金後逃逸，警方事發後2小時火速將人逮捕，意外發現現場的19歲蔡姓保全與劉男等人為共犯，蔡男將ATM保養日程洩露給劉男後，合謀犯案。新北地檢署今依加重強盜罪起訴劉男、蔡男，並建請從重量刑，另外項姓少年則另由少年法庭審理。

檢警調查發現，蔡男跟劉男是朋友關係，劉男得知蔡男去年11月應徵上負責ATM維修保養的保全工作後，便告知蔡男搶劫的想法，2人發現在維修、保養ATM時，周邊保全戒護人力單薄，有機會輕易搶劫，便展開搶劫計畫，邀請項姓少年加入。

為了確保搶劫計畫順利，蔡男負責擔任內應，並將他的2把空氣槍交給劉男犯案使用，而蔡男也在犯案當日將工作行程傳給劉男。劉男得知時程後，便在網路群組招攬不知情的林姓白牌車駕駛，開車前往犯罪地點。

劉男衝進超商後，先拿空氣槍抵住蔡男下巴，而蔡男也配合演出佯裝成被壓制的樣子，周邊保全人員欲上前營救，劉男就將其推倒在地，並大聲恫嚇「誰在動就開槍」，接著要求工程師打開ATM鈔箱，搶奪121萬4500元現金後，與項姓少年逃逸，2人在三峽區中正路、中園路口被警方逮捕，人贓俱獲。

警方事後對劉男手機進行數位採證，發現內有多處門市截圖照、蔡男的相關資訊，才得知蔡男也是共犯之一。檢方指出，劉男、蔡男在便利商店持槍強盜，又對在場人員施暴脅迫，惡性重大，嚴重危害社會安全秩序，2人又與項姓少年共同犯案，涉犯兒童及少年福利與權益保障法規定，應加重其刑至二分之一，建請法官從重量刑。