曾擔任教師職務的男子湯皓詠，去年服刑出獄後，因求職碰壁、缺錢花用，竟到國泰世華銀行中港分行、佯裝開戶，接著拿出暗藏的美工刀要脅陳姓行員交付30萬元款項，所幸經現場人員安撫後被逮，湯男辯稱自己的行為不是為錢、是想吃牢飯，但法官不採信，依強盜未遂罪判他3年7月刑期。

判決指出，陳男因公共危險罪入獄服刑1年，去年8月才執行完畢出監，卻因沒錢花用，出獄5天即再度犯案，在8月9日下午，將預先準備好的美工刀放在口袋內，接著到國泰世華銀行佯裝開戶，趁著陳姓行員不注意，湯男以左手勾住行員右肩、右手持刀抵住陳，大喊「我要搶劫，準備30萬元」。

現場行員機警報案，並不斷安撫湯男，直到員警抵達後，湯男才放開陳姓行員並主動交出美工刀就逮。湯男接受偵訊時辯稱，是因為有前科找不到工作，身上的錢越來越少，想要回監獄吃牢飯才犯案；其辯護人也稱他的行為不是為了獲取財物，只是想要繼續入監服刑。

但法官認為，湯男自稱選擇該間銀行下手，是因認為該分行人較多、容易得手，但若他只是為了想吃牢飯，根本不用刻意選擇容易下手的分行；且後來湯男知道現場其他人已報警，仍要求銀行經理準備30萬元，且未放開遭他箝制的陳姓行員，無法認定其目的不是為錢。

台中地院認為，湯男因出獄後工作難找、缺錢花用，卻未尋求正確管道，反而持美工刀到銀行欲強盜財物，導致被他脅持的陳姓行員心理受到嚴重驚嚇，且危害社會治安，審酌其犯後坦承、衡量他曾擔任教師與保全等情況，判刑3年7月，可上訴。