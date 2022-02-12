台中市一名51歲林女，稱去年4月一名李姓男子透過網路互加好友，屢噓寒問暖拉近距離，還展現投資有成紀錄，製造一起發大財假象，吸引加入投資行列，指導林女臨櫃匯款若遇行員提問，就以「購買翡翠」為理由，幸行員機警通報，員警到場勸阻切勿匯款，「這都是騙人的，我們查證過了」，林女才從編織的發財夢中醒過來。

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員莊鎮遠、林其鋒、林志育日前擔服巡邏勤務，接獲金融單位通報，有民眾欲臨櫃匯款新台幣25萬元，疑似遭詐騙。

員警火速趕往了解，並關心詢問林姓女子匯款用途，林女說詞反覆，一下說要投資房地產，下一秒又要購買翡翠，支支吾吾的態度讓員警起疑。

行員亦向員警表示近期他家分行發生多起關於購買翡翠的詐騙案，所以一聽到關鍵字「翡翠」，便觸動腦袋裡的記憶庫存，認為林女極有可能遭詐。

林女表示，去年4月左右，有名李姓男子主動透過網路平台為好友，雖然彼此從未見過面，但是李男噓寒問暖的關心問候，逐漸拉近彼此距離，李男甚至三不五時向林女展現自己投資有成的紀錄。

林女向警方說，李男指導林女臨櫃匯款若遇到行員提問，就以「購買翡翠」為由帶過，林女被唬得一愣一愣，員警聞訊再三勸阻林女切勿匯款，林女聽從員警建議中止匯款，保住辛苦的血汗錢。

大墩派出所所所長曾一峯表示，年節剛過，詐騙集團利用民眾手頭有大筆資金的機會，以豐厚投資獲利為由，吸引民眾投入現金，最終落入詐騙的圈套，等到察覺異常時，早已血本無歸。