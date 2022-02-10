中市湯姓男子剛出獄5天，持美工刀闖銀行挾持女行員，大喊：「我要搶劫，準備30萬元！」，警方獲報到場勸說，他才棄刀就逮。湯男供稱，因找不到工作缺錢才搶銀行；他的委任律師辯稱，只為想吃牢飯，並無獲取財物不法意圖。台中地院法官不採信，依攜凶器強盜未遂罪判3年7月，仍可上訴。

48歲湯男因公共危險案被判刑1年確定，服刑到去年8月4日出獄，他在8月9日下午1時57分將美工刀藏放口袋內，一人走進位於中市台灣大道、太原路口的國泰世華中港分行，佯向女行員要辦開戶，趁女行員背對辦理時，他左手勒住她脖子、右手亮刀抵住她右肩，大喊：「我要搶劫，準備30萬元！」。

被挾持的女行員嚇得發抖啜泣，講不出話來，其他行員勸阻、安撫湯男，並表示要報警，但湯男未放下刀子，並向銀行經理要索30萬元。警方獲報在10分鐘內即到場勸阻，湯男才棄械放走女行員，被警方當場逮捕。

湯男坦承犯行，宣稱他出獄後，因有前科找不到工作，缺錢才去搶銀行，自知手上僅有美工刀，須尋找比較容易下手的行員，才可能搶到錢，選該行是因人多、較有機會下手，後來，他自知跑不掉了，就叫周遭的人報警；而湯男委任律師則辯稱，他只是為入監服刑，並無獲取財物的不法意圖。

台中地院法官勘驗錄影過程認為，湯男搶銀行是因缺錢花用，想取得財物，而持美工刀挾持女行員足以抑制她的自由意志、無法抗拒，已達強盜犯行，且湯男是自知財物已無法得手，才轉要求他人報警，以求入監服刑。

法官審酌湯男才出獄5天就犯惡行搶銀行，對刑罰反應力薄弱，至於他罹患妄想型思覺失調症部分，法官認定他犯案過程及情節，並未受精神障礙影響，且嚴重驚嚇傷害被害人、危害社會治安，8日依攜帶凶器強盜未遂罪判刑3年7月。