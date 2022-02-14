行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會報並表示，「台灣模式」防疫政策確實有效，我們已經走出自己的路。未來在有充足準備下，政府將兼顧人民生計及經濟發展，逐步恢復正常生活，指揮中心也會研議適當調整防疫規範。

指揮中心指出，2月7日至13日間，本土病例新增116例，較前一周新增的153例，下降24％。但應持續落實邊境檢疫措施、加強監視通報及採檢，持續醫療整備，提升疫苗涵蓋率。目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為82.28％、第2劑為75.57％、第3劑為29.3％，累計接種近4388萬人次。

蘇貞昌表示，有關年前發生的港區群聚案件，交通部航港局及港務公司要確實掌握全國七大國際商港狀況，並就防疫規範盤整執行，避免再有類似情形發生。

蘇貞昌指出，台灣在春節聚會活動頻仍的狀況下，國內疫情仍趨平緩，這代表指揮中心在近年訂的防疫規範確實有效，以及台灣民眾團結所展現出積極配合的態度，再加上第三劑疫苗覆蓋率也逐漸上升，足顯台灣已走出別具特色的「台灣模式」。

蘇貞昌說，在「台灣模式」基礎下，雖未來仍可能出現本土確診案例，但對防疫已有相當信心，況且政府也必須兼顧生計及發展經濟，逐步恢復正常生活、邁開步伐走向世界。

蘇貞昌表示，在國內醫療量能可負擔、口服藥劑有充足準備、以及疫苗覆蓋率穩定提升的前提下，指揮中心會就目前居家檢疫政策或商務人士入境等規範，研議是否需進行適當調整。