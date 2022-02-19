《美麗島電子報》董事長吳子嘉在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，完整公布總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的施政滿意度民調，以及台灣主要政黨的好感度民調。吳子嘉還指出，雖然蘇貞昌的施政滿意度民調回升，但在「誰最適合擔任下一屆總統」的民調裡卻敬陪末座，顯示大家並不認為他適合選總統。

吳子嘉19日在網路直播中晚間披露最新《美麗島電子報》民調，結果顯示，在國內整體經濟狀況評價的部分，有39.5%民眾抱持正面看法，58.1%民眾抱持負面看法。蔡英文的信任度為57.3%，較上次增加4.2個百分點，不信任度為38.2%，減少2個百分點；而蔡英文的滿意度為57%，較上次增加2.6個百分點，不滿意度40.6%，較上次減少1.3個百分點。至於蘇貞昌的施政滿意度則是52.5%，較上次調查增加3.4個百分點，不滿意度41.2%，減少4.2個百分點。

吳子嘉指出，蔡英文現在已進入第2個任期，還能有57%的滿意度很不容易，這在其他國家不太可能出現；蘇貞昌的民調也回升了，突破死亡交叉，進入黃金交叉，但問題是他們的不滿意度也都還有4 成左右。

同時，該民調還顯示，民進黨的好感度是51.5%，反感度40.3%； 國民黨的好感度為28.2%，反感度60%；民眾黨好感度39.8%，反感度37.7%；時代力量好感度35.3%，反感度38%。

吳子嘉直言，「民進黨的好感度太離譜」，一次增加5.2個百分點，幅度非常大，並呼籲國民黨加油。面對同台的媒體人錢怡君提問，關於蘇貞昌在另一份民調中的表現，吳子嘉解釋，大家不認為蘇貞昌適合選總統。另外，吳子嘉認為，民眾黨可能吸收到很多藍營的資源，而時代力量選舉可能會輸，但那是因為領導的問題。