《盧秀芳辣晚報》

俄羅斯總統普丁下令對烏克蘭展開軍事行動，烏克蘭多個城市傳出遭飛彈攻擊，首都基輔對外交通壅塞，出現逃難潮。中天新聞針對「普丁真的動手，飛彈襲擊烏克蘭首都，你意外嗎？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選，「不意外！普丁本來就沒在怕的」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》24日派出記者辮子妹針對「普丁真的動手，飛彈襲擊烏克蘭首都，你意外嗎？」進行街訪民調，並提供5個選項讓受訪民眾選擇：

1.騙人吧！喊喊而已，什麼年代還有戰爭…

2.真開打？!擔心股市要崩盤了

3.不意外！普丁本來就沒在怕的

4.呼叫拜登！美國派兵去救烏克蘭了嗎？

5.蔡政府看好了…美國不派兵，嘴上只說譴責的態度

該街訪民調結果，有18位受訪民眾參與這次投票，其中0人選擇選項1；5人選擇選項2；9人選擇選項3；3人選擇選項4；1人選擇選項5。

針對俄羅斯出兵烏克蘭，多位受仿民眾都對俄羅斯出兵表示，不意外。其中一位男生表示，「他們可能是戰鬥民族嘛，要發動戰爭，應該也不意外」。

不過也有一位先生表示，「蠻意外的，因為前一天普丁才說不打，沒想到就射飛彈了。一位男生也認為表示，「飛彈打到基輔，蠻意外的。原本以為就只有邊境。還有年輕人表示，「就蠻意外的，因為現代人..不管是哪一個國家，幾乎都不希望有戰爭吧」、「其實美國一直覺得普丁會打，最後還是沒有派兵進駐到烏克蘭裡面呀。」