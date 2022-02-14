花蓮縣吉安鄉慈雲山懷恩園區近1萬個納骨塔已滿，鄉公所編列逾300萬元經費，將在4月增設1022個大、小骨灰櫃，並首次增設1344個神主牌位，提供傳統祭祀供奉空間，便民長期祭拜安奉祖先。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉慈雲山懷恩園區火葬場承擔縣內6鄉鎮市的火化任務，吉安鄉公所在中央經費挹注下，陸續更新相關設施，不過該處納骨塔近1萬個塔位目前已滿，鄉公所編列逾300萬元經費，將在4月增設1022個大、小骨灰櫃，並因應時代轉變，首次增設1344個神主牌位，提供傳統祭祀供奉空間，便民長期祭拜安奉祖先。

慈雲山懷恩園區納骨塔自1984年啟用，因前先設置之塔位已達到飽和，吉安鄉公所爭取經費後，於2014年增設2500百個塔位，因應需求，不過因使用率高，共計9678個塔位依然供不應求。

吉安鄉公所團隊多次研擬檢討改善納骨塔位相關方案後，提出短中長程規畫，日前在吉安鄉代表會支持下，編列300多萬元經費，於懷恩堂2樓增設1008個骨灰櫃、14個骨骸櫃，作為近程計畫，預計4月份完工，屆時將陸續提供給民眾使用。

中長程規畫部分，吉安鄉公所指出，納骨牆計畫正在執行中，目前已進入水土保持計畫審核階段，未來會極力在期程內爭取建設經費，於園區西側建置4590個納骨空間，盼能解決納骨塔位不足的問題。

建設課長吳印浴表示，花蓮地震頻繁，工程設置上亦加裝防震措施，強化納骨櫃位穩定性，工程取材也依檢驗規定符合防火耐燃標準，目前施工進度已達97％。

此外，因納骨塔安置神主牌位已漸成趨勢，吉安鄉公所因應安奉習俗，於此次增建納骨塔位的工程中，首次新設1344個神祖牌位，提供傳統祭祀供奉空間，方便民眾安奉祖先，以應長期祭拜需求。