英國時間14日，有份人力調查報告指出，英企將為員工加薪且幅度將是9年來最大。不過，即使最高能加薪3%，也比不上現今通膨增加的速度。

老字號專業人資單位CIPD(英國特許人事與發展協會)14日指出，英國央行擔心，英企為搶人才紛紛祭出大加薪方式，又會使得通貨膨脹上升，但這些公司行號就算會加薪，平均增幅也不會大到太離譜。

CIPD調查，不論是民間單位或公家機關，2022年可能的加薪幅度，可望從3個月前的2%再增至3%。薪資漲幅雖不多，但已是CIPD在2012至2013年期間，開始採用目前運算數據方式的最高。

英國央行則預估，當地受薪階級在2022年可望加薪3.75%。

2021年12月，英國央行開始升息後，借貸成本因此提升，短短3個月在2月又升息一次。英國央行預估，4月的CPI(消費者物價指數)將飆升至最高點7.25%，因此，2022年英國平均CPI將在5.75%。

不過，英國央行則擔心，為吸引人才部份當地企業在2022年時，還有可能會大幅加薪5%。CIPD表示，儘管英企在2022年都有加高薪與發放豐厚獎金計畫，但大多數上班族的實質薪水，在目前高通膨環境下都等於是減少的。

為彌補加薪幅度不足，愈來愈多英企利用靈活辦公方式、加強專業培訓等公司福利，作為留住員工的替代辦法。

這份人力調查報告，7成企業主計劃在2022年首季徵人，只有11%想要裁員。同時，超過8成雇主計劃在2022年調整員工薪資結構，其中4成會加薪，7%不會有任何變化，甚至有1%還會減薪。