根據路透社17日的調查報告，超過3分之2的日本企業，不打算在2022年的勞資談判中調升薪資。這些日企最多只會分給員工獎金，不過，金額應該不會太大，因此日本家庭支出也不會跟著增加。

這份薪資調查中，僅非常少的日企願意幫自家員工同時加薪及加發獎金。至於有加薪意願的日本公司，薪水增幅約在1%到3%之間。理由是，藉著薪水增加，員工士氣也會跟著提高。

日本央行打的如意算盤，就是員工加薪，消費力增加下，經濟自然可良性成長。不過，這可能只是日本政府一廂情願的想法。

早習慣多年通貨緊縮的日企，對加薪一事非常謹慎，因為一旦加薪就意味著人事成本增加，營運包袱可能更重。果然，過半參予調查日企表示，若基本工資上漲，表示固定成本將會增加。

所以，與其加薪，很多賺錢的日企寧可選擇用發放獎金方式來獎勵員工。但獎金是企業賺錢時才可能派發，當經營不易時固然就沒有。就是因為獎金不是確定的薪資收入，許多日本家庭就算領到獎金後也不敢亂花，常常存到銀行以備將來不時之需。

隨著國際油價以及全球大宗物資大漲，通膨壓力產生下，生活成本也愈來愈高。日本政府一直疾呼日企要加薪，首相岸田文雄力倡的新資本主義，就是希望能大規模的財富重置分配。

2021年，疫情嚴重啃蝕日企獲利，日本大公司的薪資漲幅低於2%，創8年來最低。同時，日本最大工會Rengo現在則要求資方加薪4%，就是基本工資調升2%，年薪也要加2%。

另外，絕大多數受訪日企憂心央行升息，40%表示僅容忍最高加一碼，另有40%則認為，利率調高兩碼還可以忍受。