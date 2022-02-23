周三早盤，美股期貨小幅上漲。周二由於俄羅斯和烏克蘭的緊張情勢升級，標普500指數收盤進入修正下滑。

道瓊工業平均指數期貨上漲130點，標普指數期貨上漲0.48%，那斯達克指數期貨上漲0.66%。

道瓊工業指數在周二下跌了483點，和1.42%，為連續第四個交易日下跌；標普跌1.01%；那指為連四個交易日下跌，跌1.23%。

美國總統拜登(Joe Biden)在周二下午宣布第一波制裁方案，主要針俄羅斯的銀行、該國主權債券和三名人士。

Truist的資深全球總體策略師Eylem Senyuz說，儘管不確定性仍存在，但研究顯示，軍事危機事件通常會導致市場波動，並且常常是短期的下跌。並且，除非是事件影響到經濟進入衰退，否則股市最後會出現彈升。

標普指數的11個板塊在周二全線下跌，非必要消費品股板塊下跌3%；而儘管油價上升，能源股仍然走低。