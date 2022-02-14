中華電信今(14)日舉辦新春線上記者會，由董事長謝繼茂首次帶領公司轉型後的全體經營團隊亮相，分享轉型成果及2021年亮麗的營運表現，並揭示未來事業發展亮點，包括個人家庭、企業客戶、國際客戶等三大事業版圖三箭齊發，並要在雲端IDC、資安、5G＋AIoT等三大領域，要打造三大百億新興業務。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信自2019年起啟動為期三年的策略轉型大計，經過轉型各階段的努力推動，於2021年展現出了豐碩的成果，創下集團與母公司營收及獲利雙超標、雙成長的佳績，行動及固網寬頻業務雙雙成長，即便歷經疫情考驗，財務績效仍反轉向上，成果斐然。回顧2021年，除了策略轉型有成迎來營運佳績外，中華電信大力推動新世代網路轉型，積極推動行固網融合、雲網融合與智慧維運，藉由資源統籌運用與彈性調配，維運成本降低，大幅提升營運效能。

中華電信總經理郭水義則在簡報中強調指出，中華電信擁有5G最大頻寬、最佳頻段、最廣涵蓋及最多基地台的優勢，行動網路體驗屢獲國際權威Speedtest與Opensignal認證肯定，5G網速稱霸，並以5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先技術工法，持續加速及加量建設，致力提供最好的服務體驗，市佔第一，品質有目共睹。

邁向2022年持續衝刺，中華電信早已準備就緒，針對個人家庭、企業客戶、國際客戶等三大事業版圖，三箭齊發，結合企業優勢，創造客戶價值。中華電信郭水義總經理表示，針對個人家庭事業，以打造國內最大影視平台與智慧生活圈為宗旨，持續推動固網、行動、Wi-Fi三網整合，創造Always Broadband Connected (ABC)的寬頻環境，提供消費者三網飆配的最佳服務，並聚焦於娛樂、健康、安全、便利四大主軸，發展創新智慧生活服務。

針對企業客戶，中華電信要打造三大百億新興業務，聚焦於雲端IDC、資安、5G＋AIoT，結合業務夥伴，廣結盟，協助企業數位轉型，升級共榮；國際客戶方面，致力推升台灣成為亞太資訊匯集重鎮，透過持續強化海纜與衛星等連外網路量能，將台灣的智慧城市、5G專網、IDC雲端等技術輸出海外，攜手台商佈局國際市場。