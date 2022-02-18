壽險公司業務員人數進入22萬人次保衛戰。由於年初新冠肺炎變種病毒讓疫情升溫，加上農曆新年因素，據壽險公會統計，壽險公司登錄業務員人數1月再少1852人，剩下22萬709人，創29個月新低；若2月再流失，恐將跌破22萬人次。

壽險公會表示，每年1月或農曆年前新登錄人數本來就會比較少，且會有換工作潮，今年初又因疫情升溫，加上1月22日補上班、1月29日即農曆年假，都減少業務員證照考試，年前轉職潮、疫情及農曆年三因素相加，造成壽險公司1月登錄業務員不增反減近1852人。

今年1月底，保險代理人登錄業務員人數達8萬444人，比前一月底減少121人，保險經理人登錄業務員人數則有8萬4912人，比前一個月微幅增加71人，合計2021年1月壽險業務員總登錄人數是38萬6065人，月減1902人，與2020年6月底差點破40萬人次時的39.67萬人相比，19個月來少逾1.3萬人，最主要的因素應該還是疫情造成壽險行銷上的不便利。

儘管各壽險公司都紛紛推出視訊投保等替代方式，但壽險業務員最擅長的陌生拜訪，在防疫期間會相對困難，多少會衝擊業務員的收入；且疫情不斷起伏，對壽險業務員增員等，亦會有影響。

2021年壽險公司開出逾3.5萬人次的增員目標，但最終全年登錄人數比2020年底還少近4800人，今年壽險公司再度開出約3萬人的目標，且不少公司放寬業務員考核門檻、提供財務補助計畫等，都是協助業務員重新在疫情中恢復銷售動能。

據壽險公會統計，2021年壽險新契約保費1兆480億元，其中銀行通路貢獻6023億元，較前年增加25.7％，也占所有新契約保費近57.5％，主要是銀行現在利變型保單、投資型單都會賣，且多為躉繳保費，因此看似未受去年疫情影響。

壽險公司業務員新契約保費3498億元，比前一年多7億多元，增幅是02％，比整體新契約保費增幅低，在三大通路，即銀行、一般保經代、壽險公司業務員中，增幅最小，主要還是去年5到7月疫情三級警戒時，衝擊太大，第四季恢復動能，但全年仍僅是微幅成長。

今年1月壽險公司業務員通路貢獻349億元的新契約保費，比去年同期成長0.57％，但同時間銀行通路成長11.4％，但也不排除業務員轉賣多年期繳費保障型保單，保費較低，但佣酬會較高。

元月壽險公司登錄業務員增加最多是南山人壽，有96人，總人數達3萬5997人，其次是國泰人壽增86人，總人數達7萬622人，其餘公司多比去年底減少。