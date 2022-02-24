為保障國家稅收，公務員舉發違章漏稅，乃屬其應盡之義務，為避免利用職權，防止流弊，原本《所得稅法》第103條第4項規定公務員為舉發人時，不適用檢舉人可領取檢舉獎金之規定。南區國稅局表示，「里長」因屬刑法上所稱之公務員，其為逃漏稅案件之舉發人時，原不適用發給獎金規定，但這種情形已因《稅捐稽徵法》新增條文施行而有所改變！

南區國稅局表示，鑑於各稅法對於核發檢舉獎金及資格限制規定不一或未有規定，致稽徵實務迭有爭議，總統去年12月17日修正公布《稅捐稽徵法》增訂第49條之1明定，檢舉案件有下列情形之一者，不適用核發獎金規定：

一，舉發人為稅務人員。

二，舉發人為執行稅賦查核人員之配偶或三親等以內親屬。

三，公務員依法執行職務發現而為舉發

四，經前3款人員告知或提供資料而為舉發。

五，參與該逃漏稅捐或其他違反稅法規定的行為。

「公務員」一詞含義，原本包括公務人員任用法所稱之公務人員及刑法上所稱之公務員。「里長」依照《公職人員選舉罷免法》第2條規定，為地方公職人員，且其依《地方制度法》第59條第1項規定，辦理里公務及交辦事項，屬《刑法》第10條第2項規定之公務員。

里長檢舉逃漏稅時，原依《所得稅法》第103條第4項規定不得領取舉發獎金，但隨《稅捐稽徵法》增訂第49條之1規定，里長如非依法執行職務發現而為的舉發，就有機會領取獎金。

舉例來說，某里長在私人企業工作的兒子整修自宅，付清大筆裝修費用後，承包業者卻不開立發票，該里長檢舉業者逃漏稅，經國稅局查明屬實且裁罰確定並收到罰鍰。甲里長雖屬稅務人員以外之「公務員」，但因非依法執行職務發現而為舉發，國稅局應以收到罰鍰20％核發獎金給該里長，每案最高可達480萬元。