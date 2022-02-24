楊蕙如及蔡福明被訴指揮網軍在「關西機場事件」侮辱外交部大阪辦事處，台北地方法院認定楊是業主、蔡招攬網軍，各依侮辱公署罪的最高刑度6月徒刑，可易科罰金，2人提上訴後，因該罪廢除，台灣高等法院改依侮辱公務員各判刑5月，可易科罰金定讞。

2018年的「燕子颱風」侵襲日本，關西國際機場淹大水，旅客受困，網路出現質疑我大阪辦事處協助輸運國籍旅客不利的言論，網路霸凌間接導致時任大阪處長蘇啟誠輕生，引發日本與台灣社會關注。

台北地檢署追查發現，蔡男在2018年9月6日使用idcc帳號在 PTT發文，批大阪處在關西機場事件「爛到該死」，是「一群垃圾的老油條」、「黨國餘孽」等。檢方也查出，楊蕙如在LINE群組「高雄組」，指示網軍「推高調」，她與蔡男遭起訴侮辱公署罪。

台北地院依侮辱公署罪將楊、蔡各判刑6月，2人不服提上訴，高院審酌2人隨意以文章為辱罵，對公務員依法執行職務之尊嚴有所戕害，實在不應該，依共同犯侮辱公務員執行之職務罪，各處有期徒刑5月，可易科罰金確定。