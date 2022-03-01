男子丘兆義在2019年與黃姓男子有金錢紛爭等恩怨糾葛，他竟強擄黃男以球棒、廢棄電扇毆打，及將黃男綑綁並塞入狹窄而密閉之衣櫃內、以鐵剪夾剪手指，以摻入毒器的汙水令黃飲用，高雄高分院依殺人罪將丘判處有期徒刑15年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

判決指出，33歲的丘男因與黃男間有20萬元金錢糾紛，並因認為在處理與毒品相關之事件中遭到黃背叛而心生怨恨，為索討債務並洩恨，丘男在2019年5月14日晚間，駕車載同友人將黃男押走並毆打。

隔天，丘兆義將遭綑綁手腳的黃男載到汽車旅館內拘禁，接續持球棒大力毆打黃身體多下，關入房間內狹窄木製衣櫃中，之後載到高雄市小港區大坪頂一帶之偏僻道路路旁，持隨手拾得之廢棄電風扇，以手持風扇電線，將風扇在空中甩動重擊甩打黃的胸部多下。

16日凌晨，丘兆義在他原本加在吸食器以過濾燃燒毒品氣體使用的汙水中，摻入安非他命攪拌後，脅迫黃喝下，黃男遭拘禁凌虐31小時又30分鐘後死亡，丘將屍體載往大寮區之山區道路路旁，推落路旁深約10米且滿布亂草雜木之陡峭邊坡下方。

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