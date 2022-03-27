新莊區頭興街頂加賭場違建強制拆除後。（新北市工務局提供）

三峽添福破壞農地大型鐵皮屋違建，業主自拆後照片。（新北市工務局提供）

「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」2020年上路，工務局盤點今年截至3月中旬有7案符合強制拆除違建，其中2件由市府進場強拆，包括中和區南山路頂加違建及新莊區頭興街違章職業賭場，2案共收取約31萬元拆除費。

拆除大隊表示，今年針對嚴重影響農地環境、配合第三方警政及套房出租的違建場所執行的強制拆除案件中，中和南山路頂加兩層違建內部改裝隔成多間套房出租使用，有嚴重影響居住安全之虞，強制拆除期限屆滿前仍未自行改善，拆除大隊於11日強制拆除完畢，後續向屋主收取拆除費用約27萬元。

而新莊頭興街的違章鐵皮賭場，透過第三方警政提報市府公安會議，屋主雖自行僱工拆除，但拆除進度緩慢屆期仍未完成，拆除大隊於18日依法派員強制拆除完畢，後續將向屋主收取拆除費用約4萬元。

工務局表示，另5處因違建所有人擔心被收取強制拆除費用，紛紛趕在期限內自拆，其中自行拆除案件，以三峽添福路一處面積約2117坪的超大型鐵皮屋違建最為誇張，拆除大隊說，該處大規模整地做廠房打算招租，嚴重影響山林農地原生地形地貌，幸尚未出租前就被查獲，因違建人擔心被強制拆除並收取強制拆除費用，趕在改善期限內自行僱工拆除完畢，

拆除大隊表示，「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」，針對有違害公共安全、環境衛生、占用公有地等5大類20項違章建築物收取拆除費用，迄今已收取約300萬元拆除費用， 顯見已收嚇阻效力。