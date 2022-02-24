2017年在法務部矯正署自強外役監獄擔任管理員的胡政淵，利用台中酒店大亨楊清林入獄服刑受他管轄，並想要獲得假釋的機會，胡男要求對方找人安排讓他多次到台中酒店飲酒作樂，最高法院痛斥胡男行為惡劣及卑劣，依貪汙等罪判囚7年4月，褫奪公權5年定讞。

自強外役監獄從2017年起每3個月都會指派胡政淵到台中等地區監獄提解受刑人至自強外役監獄服刑，胡在出差前透過中間人聯絡在監服刑中的楊清林，楊考量其現仍在監服刑而有結交胡政淵之需要，冀求藉胡之人脈關係獲得特別關照，招待胡男到金錢豹等酒店。

楊清林為避免在監所內遭受刁難，2018年交待友人到基隆碧砂漁港購買價值1萬1000元的海鮮禮盒2箱，送給胡政淵；法務部調查局東部機動工作站接獲檢舉展開調查後，將胡男移送花蓮地檢署，檢察官偵查起訴。

花蓮高分院考量胡政淵任職於矯正機關長達30年，貪圖海鮮禮盒賄賂且屢屢前往有女陪侍之場所飲酒作樂，重創公務員廉潔形象，他利用受刑人為求盡早離開，處於較不得不屈服的劣勢地位進行索賂，犯行惡劣及卑劣，判刑7年4月，上訴後，最高法院駁回確定。

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